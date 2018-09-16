На выборах губернатора в Приморье сменился лидер

По итогам подсчета 11,48% голосов избирателей кандидат от КПРФ Андрей Ищенко вырвался в лидеры во втором туре выборов главы Приморья – он набирает 51,91% голосов, сообщает ЦИК.

Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным exit-poll, врио губернатора Андрей Тарасенко набирает 53% голосов, Андрей Ищенко – 47% голосов. Подсчеты 0,45% бюллетеней указывали на лидерство Тарасенко, у которого на тот момент было 62% голосов.