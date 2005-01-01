Озвучены данные exit-poll по итогам второго тура выборов главы Приморья

По данным exit-poll, по итогам второго тура выборов губернатора приморского края врио главы региона Андрей Тарасенко побеждает с результатом в 53% голосов.

Соперник Тарасенко – Андрей Ищенко от КПРФ – набирает 47%, передает РИА «Новости» со ссылкой на «КЦ «Эксперт Групп».

Отказались отвечать на вопросы компании 30% проголосовавших.

Избирательные участки на выборах главы Приморья закрылись.

По состоянию на 18.00 по местному времени явка составляла чуть более 29%.

Напомним, в воскресенье в Приморье проходит второй тур выборов губернатора региона, так как неделю назад ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов – Тарасенко получил 46,57%, а Ищенко – 24,64% голосов жителей региона.

Добавим, что краевая избирательная комиссия получила жалобы на незаконную агитацию в соцсетях, а также на подкуп и подвоз избирателей на трех участках. Всего поступило около 10 жалоб. Эксперт газеты ВЗГЛЯД руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова объяснила нарушениякоммунистов на выборах в Приморье.