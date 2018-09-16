Явка во втором туре выборов приморского губернатора приблизилась к 30%

Во втором туре выборов губернатора Приморского края на 18.00 по местному времени (11.00 мск) явка составляет 29,15%, это больше показателя первого тура выборов, сообщил представитель краевой избирательной комиссии Роман Охотников.

«Явка на 18.00 составила 29,15% – 427 тыс. 424 избирателя проголосовало на данный момент», – передает его слова РИА «Новости».

В первом туре выборов явка по состоянию на 18.00 составила 26,57%.

По состоянию на 15.00 по местному времени явка составила 23,23%. В первом туре выборов явка превысила 30%.

В Приморском крае проходит второй тур выборов губернатора региона. В первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов – врио губернатора Андрей Тарасенко от «Единой России» получил 46,57%, а Андрей Ищенко от КПРФ – 24,64% жителей региона.

Также в первом туре голосования 9 сентября не удалось выявить победителя в четырех регионах: Хакасии, Владимирской области, Приморском и Хабаровском краях.