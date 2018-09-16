Явка во втором туре выборов главы Приморья превысила 23%

Во втором туре выборов губернатора Приморского края к 15.00 по местному времени (08.00 мск) проголосовали 23,23% избирателей, что больше явки к этому часу в первом туре, сообщила представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.

Явка на выборах губернатора Приморского края на 15.00 по местному времени в единый день голосования 9 сентября составила 21,37%, напоминает РИА «Новости».

Камаева отметила, что поступило несколько жалоб на незаконную агитацию в соцсетях и в Whatsapp, также от доверенного лица Тарасенко поступили две жалобы на подкуп и подвоз избирателей на трех участках. Они направлены в управление МВД России по региону. В общей сложности поступило около 10 жалоб.

Член Общественной палаты России, директор Института проблем демократии Максим Григорьев в комментарии ИА REGNUM отметил, что второй тур выборов в Приморском крае проходит спокойно. «Для нас важно, что обеспечивается контроль за выборами со стороны общественной палаты. 1 тыс. 450 общественных наблюдателей от палаты работают на избирательных участках Приморского края. Соответственно, если появляется какая-то информация о нарушениях с участков, у нас есть возможность оперативно связаться с людьми и установить, что происходит», – сказал он.

В Приморском крае в воскресенье, 16 сентября, начался второй тур выборов губернатора региона. Голосование проходит на 1 тыс. 550 избирательных участках. В крае зарегистрировано почти 1,5 млн избирателей. Более 10 тыс. из них проголосовали во втором туре досрочно. В первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. За врио губернатора Андрея Тарасенко, кандидата от «Единой России», проголосовали 46,57%. Его основной соперник, также прошедший во второй тур, Андрей Ищенко (КПРФ) получил поддержку 24,64% жителей региона.

Напомним, первый тур голосования 9 сентября не выявил победителя в четырех регионах: Хакасии, Владимирской области, Приморском и Хабаровском краях.