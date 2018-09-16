Второй тур выборов губернатора начался в Приморье

В Приморском крае проходит второй тур выборов губернатора региона.

Открыто более 1,3 тыс. избирательных участков, передает РИА «Новости».

В первом туре врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия») набрал 46,57%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 24,64%. Явка превысила 30%.