Эксперт объяснила нарушения коммунистов на выборах в Приморье

«Велика вероятность, что представитель «Единой России» выиграет второй тур на губернаторских выборах в Приморье. Поэтому коммунисты делают то, что могут со своими странными организационными способностями», – прокомментировала газете ВЗГЛЯД многочисленные нарушения на выборах со стороны КПРФ руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

«Конечно, коммунисты хотели сделать решающую ставку, потому что это позволит им выступать на других позициях и в Хабаровске, и во Владимире. В этом плане они готовы пойти на все, чтобы выиграть эти выборы. [И.о. губернатора Приморского края Александр] Тарасенко уверенно выигрывал, не хватало буквально нескольких процентов, и сейчас велика вероятность, что он выиграет второй тур. Поэтому коммунисты делают то, что могут со своими странными организационными способностями», – сообщила газете ВЗГЛЯД руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

По ее мнению, эти выборы можно назвать показательными, поскольку коммунисты фактически пошли ва-банк, не брезгуя нарушениями не только в день выборов, но и в день тишины.

Напомним, ранее представитель избирательной комиссии Приморского края Наталья Камаева заявила о жалобах на незаконную агитацию в соцсетях и мессенджерах. От доверенного лица Тарасенко поступили две жалобы на подкуп и подвоз избирателей на трех участках.

По словам Соколовой, правоохранительные органы будут разбираться с нарушениями, и по итогам проверки может быть принято решение о признании выборов на трех участках недействительными.

Добавим, что в Приморском крае в воскресенье, 16 сентября, начался второй тур выборов губернатора региона. В первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. За врио губернатора Андрея Тарасенко, кандидата от «Единой России», проголосовали 46,57%. Его основной соперник, также прошедший во второй тур, Андрей Ищенко (КПРФ) получил поддержку 24,64% жителей региона.

К 15.00 по местному времени (08.00 мск) проголосовали 23,23% избирателей, что больше явки к этому часу в первом туре, сообщила представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева. Камаева отметила, что поступило несколько жалоб на незаконную агитацию в соцсетях и в Whatsapp, также от доверенного лица Тарасенко поступили две жалобы на подкуп и подвоз избирателей на трех участках. Они направлены в управление МВД России по региону. В общей сложности поступило около 10 жалоб.

Напомним, первый тур голосования 9 сентября не выявил победителя в четырех регионах: Хакасии, Владимирской области, Приморском и Хабаровском краях.