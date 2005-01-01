Первые подсчеты показали уверенное лидерство Тарасенко на выборах в Приморье

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко по итогам обработки 0,45% бюллетеней во втором туре выборов получил 62,16% голосов избирателей, сообщает ЦИК.

Его соперник от КПРФ Андрей Ищенко пока набирает 32,58% голосов, передает РИА «Новости».

По данным exit-poll, у Тарасенко – 53%, у Ищенко – 47% голосов.

Между тем, краевая избирательная комиссия получила жалобы на незаконную агитацию в соцсетях, а также на подкуп и подвоз избирателей на трех участках. Все жалобы направлены в полицию.

Председатель Общественной палаты Приморья Борис Ступницкий в то же время отметил, что заявлений о существенных нарушениях во время голосования во втором туре выборов губернатора не было, передает ТАСС.

«Мы сформировали корпус из 1450 наблюдателей. Они находились на участках и следили за проведением процедуры выборов. К 20.00 каких-то заявлений о существенных нарушениях мы не получили», – сообщил Ступницкий.

Эксперт газеты ВЗГЛЯД, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова объясняла нарушения коммунистов на выборах.

В первом туре выборов губернатора Приморья выявить победителя не удалось – ни один из них не набрал более 50% голосов. Тарасенко получил 46,57%, а Ищенко – 24,64% голосов жителей региона.