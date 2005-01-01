Мэр Лондона призвал к новому референдуму по Brexit из-за провала Мэй

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй не смогла договориться по Brexit ни со своей партией, ни с ЕС, нужен новый референдум, заявил мэр Лондона Садик Хан.

Он сказал, что жители страны «должны получить последнее слово». Необходимо «взять этот важнейший вопрос из рук политиков», и «вернуть контроль» народу Великобритании, считает Хан.

По его мнению, нового референдума можно было избежать, но британское правительство «провалилось», возник риск того, что с ЕС будет заключена «плохая сделка», или же сделки не будет вообще, передает РИА «Новости» со ссылкой на Observer.

«Дать людям слово сейчас – правильный и единственный подход, который остался для нашей страны», – сказал он.

Напомним, разногласия в Консервативной партии по поводу продвигаемого Мэй варианта Brexit привели к отставкам в ее правительстве.