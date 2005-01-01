Боевики «Ан-Нусры» доставили емкости с хлором в Идлиб

В населенный пункт Басанкуль в Идлибе боевиками доставлены емкости с хлором, который собираются использовать для провокаций с химоружием, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Жители Идлиба сообщили о подготовке боевиками провокаций с химоружием, передает РИА «Новости».

Савченко уточнил, что емкости с хлором привезли боевики террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат Ан-Нусра», запрещена в России).

ЦПВС призвал боевиков отказаться от провокаций и не препятствовать процессу политического урегулирования ситуации в Сирии.