В МЧС доложили о ситуации в Армянске

Ситуация в Армянске после выброса на заводе «Крымский титан» стабильна, сообщили в региональном управлении МЧС.

«Ситуация в Армянске стабильна, угрозы населению Крыма нет», – сообщили в управлении.

В ведомстве отметили, что ситуация находится «на особом контроле Совета министров Республики Крым и МЧС России». В Армянске создан оперативный штаб, ежедневно проводятся «исследования проб воздуха на наличие вредных химических веществ».

В пятницу руководитель оперативного штаба, вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко называл шесть возможных причин загрязнения атмосферы в районе города Армянск.

В конце прошлой недели глава управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская сообщала, что содержание примесей химических веществ в Армянске все еще превышает предельно допустимые отметки.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей сообщали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты.