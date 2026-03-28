Как сообщает L' AntiDiplomatico, заявления Владимира Путина о кризисе в отношениях между Россией и странами Европы выявили противоречивость европейской политики, передает РИА «Новости».

В публикации подчеркивается, что Европа, несмотря на беспрецедентный энергетический кризис, продолжает курс на длительное противостояние с Россией, что приводит к серьезным структурным трудностям в экономике и промышленности.

Журналисты отмечают, что, поддерживая Киев, ЕС не имеет четкого плана по завершению конфликта на Украине, а нарастающий кризис все сильнее бьет по европейской экономике. Автор публикации подчеркивает: «Европа выступает за продолжение противостояния, при этом страдая от самых тяжелых его последствий, не располагая собственными инструментами для их преодоления».

Издание указывает, что Москва в такой ситуации действует по двойной логике: с одной стороны, оставляя открытой возможность для диалога, а с другой – укрепляя свои позиции на местах, чтобы усилить свои переговорные возможности.

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России со странами Европы переживают кризис и произошло это произошло не по вине Москвы.