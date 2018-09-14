Назван диагноз продюсера Pussy Riot Верзилова

В НИИ имени Склифосовского экс-участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову, который попал в реанимацию, поставили диагноз, сообщают в соцсетях.

Врачи считают, что у Верзилова острое полиморфное психотическое расстройство, случившееся на фоне сильного эмоционального потрясения, сообщает Telegram-канал 112. Активист находится в тяжелом состоянии и пока не может рассказать, что могло привести к появлению расстройства.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны обеспокоены состоянием якобы отравленного Верзилова, а также связал этот инцидент с «делом Скрипалей».

Источники сообщили, что причиной госпитализации Верзилова стало не отравление, а имеющиеся у мужчины серьезные проблемы со здоровьем.