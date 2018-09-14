Порошенко рассказал, куда уходят деньги от транзита российского газа

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев тратит доходы от транзита российского газа на оборону, потому Москва хочет инвестировать в «Северный поток – 2».

Порошенко заявил, выступая на ежегодной конференции YES (форум международной организации «Ялтинская европейская стратегия»), что получаемые Украиной доходы от транзита газа тратятся «на безопасность и оборону», потому Россия и «хочет инвестировать в «Северный поток», передает РИА «Новости».

Он пригласил компании из Европы сотрудничать с Киевом по вопросу транзита и выразил надежду, что через пять-шесть лет Украина обретет энергетическую независимость.

Напомним, министр энергетики США Рик Перри на встрече с российским коллегой Александром Новаком в Москве заявил, что Вашингтон не хочет доходить до санкций из-за «Северного потока – 2», о которых заявлялось ранее.

До этого Германия раскритиковал США за позицию по «Северному потоку – 2». В Киеве признали разногласия с Берлином по данному вопросу. Тем временем реализация проекта началась в Финляндии.