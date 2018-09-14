Экзархи Константинопольского патриархата прибыли на Украину и приступили к работе, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии внеочередного заседания Священного Синода в Москве.

«Наш Синод уже сделал заявление … в связи с принятием решения Константинопольским Синодом о направлении представителей. И сейчас мы имеем достоверную информацию о том, что эти представители прибыли на Украину и приступили к работе», – сказал патриарх, передает РИА «Новости».

Ранее митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что Константинопольский патриархат не имел ни морального и канонического права вмешиваться в дела Украины и присылать в стану своих экзархов.

В пятницу священный синод РПЦ начал экстренное заседание по ситуации на Украине.

Напомним, Русская православная церковь заявила о единогласной позиции поместных церквей по автокефалии УПЦ. В то же время в РПЦ заявили о готовности к диалогу с Константинополем по автокефалии Украинской церкви.

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