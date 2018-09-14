В УПЦ МП заявили о нарушении Константинополем канона

Патриарх Варфоломей не имел права присылать на Украину своих экзархов, заявил глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий.

Он назвал антиканоничным решение Константинопольского патриархата прислать на Украину двух своих экзархов, передает ТАСС.

«Она (Константинопольская церковь – прим. ВЗГЛЯД) не имеет права присылать в нашу независимую церковь своих легатов, своих экзархов», – сказал Онуфрий.

Напомним, Русская православная церковь заявила о единогласной позиции поместных церквей по автокефалии УПЦ. В то же время в РПЦ заявили о готовности к диалогу с Константинополем по автокефалии Украинской церкви.

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