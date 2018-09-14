В России анонсировали строительство трех ледоколов «Лидер»

В России будут построены три новых атомных ледокола проекта 10510 «Лидер», вопрос финансирования решен, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Борисов заявил перед началом заседания российско-индийской межправкомиссии, что «всего будет три ледокола», добавив, что вопрос финансирования проекта решен, передает РИА «Новости».

Строительством займется приморский судостроительный комплекс «Звезда» в кооперации с российскими судостроителями, в том числе с петербургским Балтийским заводом, где в данный момент идет работа над тремя универсальными атомными ледоколами проекта 22220.

Вице-премьер отметил, что президент России Владимир Путин «дал свое согласие об определении «Звезды» единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер».

Новые атомные ледоколы проекта 10510 «Лидер» задуманы как самые мощные в мире. Их основными задачами должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику.

Ранее была названа причина нарушения сроков строительства атомного ледокола «Арктика».