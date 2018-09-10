Стала известна причина нарушения сроков строительства атомного ледокола «Арктика»

Строительство атомного ледокола ЛК-60 «Арктика» не укладывается в сроки, судно должны были сдать в 2019 года, но Балтзавод, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), сделает это в конце года; ледовые испытания планируются в апреле 2020 года, пишут российские СМИ.

По информации «Коммерсанта», причиной отсрочки стала задержка изготовления паротурбинной установки на заводе «Киров-Энергомаш» (КЭМ, структура Кировского завода).

В ОСК изданию сообщили, что техническая готовность ледокола составляет около 70%, все оборудование погружено, затянуто более 1 тыс. километров кабеля, ведутся работы по обстройке жилого блока.

Ходовые испытания и сдача «Арктики» запланированы на декабрь 2019 года, ледовые – ориентировочно на апрель 2020 года, пишет издание со ссылкой на представителя ОСК.

В Минпромторге не уточнили сроки сдачи «Арктики», но заверили, что масштабная работа и полученный опыт позволяют надеяться на «своевременную» сдачу серийных ЛК-60 и их строят без отставания. В ОСК сообщили, что готовность «Сибири» и «Урала» составляет 46% и 28% соответственно.

Источник «Коммерсанта» в отрасли сообщил, что официальное решение по переносу сроков сдачи «Арктики» может быть принято осенью «наверху». При этом Балтзавод брал банковскую гарантию на 20 млрд рублей, она истекает в апреле.

В Кремле ранее заявляли о допустимости гибкости в реализации таких проектов, как ледокол «Арктика».

В марте прошлого года сообщалось, что госкорпорация «Росатом» получит головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 в мае 2019 года.