Взрывы и пожары произошли в Массачусетсе

Жертвой взрывов и пожаров в городах Лоренс и Андовер (Массачусетс, США) стал ребенок, свыше 10 человек пострадали, сообщают СМИ.

11-летний Леонель Робсон из Лоренса скончался в центральной больнице Массачусетса. На машину, в которой он находился, упала труба, отлетевшая в результате взрыва, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

Двое пострадавших находятся в критическом cостоянии, передает ТАСС.

Пожары и взрывы произошли в 70 местах.

В качестве возможной причины называется прорыв газопровода компании Columbia Gas. Идет эвакуация населения.