США заявили о подготовке «жесткого» пакета санкций против России

Россия не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химического оружия, поэтому Вашингтон готовит к ноябрю второй пакет жестких санкций, сообщила помощник госсекретаря США Маниша Сингх.

Сингх сказала также, что в совокупности американские санкции обошлись России в «десятки миллиардов долларов убытков», передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров комментировал выставленный Вашингтоном «химический ультиматум», отметив, что, согласно заключению ОЗХО, Россия завершила процесс химразоружения. Москва заявляла, что угрозы Вашингтона выглядят особенно лицемерными с учетом того, что сами США не спешат уничтожить свой арсенал и остаются единственной страной – участницей ОЗХО, обладающей значительными запасами боевых отравляющих веществ.

Американские СМИ писали о том, что санкции США против России зашли в тупик – Вашингтон угрожает Москве новыми ограничениями, однако старые не работают.