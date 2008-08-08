Петров и Боширов потребовали извинений от Британии

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, объявленные британскими властями «подозреваемыми» в деле об инциденте в Солсбери, заявили, что хотели бы получить извинения от Лондона в случае, если реальные отравители Скрипалей будут найдены.

«Хотелось бы, чтобы если реально, когда-нибудь отравителей найдут, то хотя бы перед нами бы извинились, хотя бы за то, что произошло за эту неделю – пять дней, я даже счет потерял», – сказал Петров в интервью главреду телеканала RT и агентства Sputnik Маргарите Симоньян.

«Вы представить себе не можете, что произошло с нашей жизнью», – добавил Боширов.

Петров сказал, что сейчас ему трудно выйти на улицу даже чтобы заправить автомобиль.

Александр Петров и Руслан Боширов признались, что им страшно, и попросили защиты. Они ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.

Напомним, на прошлой неделе Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.