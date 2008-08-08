Хейли посоветовала не испытывать решимость Трампа применить силу в Сирии

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала не испытывать решимость главы Белого дома Дональда Трампа применять силу в случае использования в Сирии химического оружия.

Хейли напомнила, что тема якобы готовящегося удара сирийских правительственных войск по гражданскому населению в Идлибе обсуждалась на трех заседания Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

«Большинство членов Совбеза решительно предостерегли их, сказав, что Соединенные Штаты и их союзники разберутся не только с химоружием, но и с любым нападением на мирное население Идлиба», – заявила американский дипломат в эфире телеканала Fox News.

«Мы ясно говорили сирийцам, россиянам и иранцам подумать хорошенько, прежде чем применять химоружие. Мы предупреждали, что они дважды применяли химоружие, и президент Трамп дважды принимал меры», – заявила Хейли, посоветовав не испытывать решимость главы Белого дома снова.

Накануне Минобороны сообщило, что в Идлибе закончились съемки постановочных сцен «химатаки» сирийских правительственных сил.