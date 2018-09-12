Бывшего главу МЧС Пучкова вызвали на допрос в СК

Бывшего главу Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова вызвали в Следственный комитет России для допроса.

Известно, что Пучков проходит по уголовному делу как свидетель, однако суть дела не называется, сообщает Рен ТВ со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

С 2007 по 2012 год Пучков был заместителем главы МЧС, а с 2012 года по 2018 год возглавлял ведомство. С 18 мая 2018 года на должность министра назначен Евгений Зиничев.