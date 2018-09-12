Назван срок ликвидации зависимости ВС России от белорусских тягачей

Советник гендиректора «КамАЗа», руководитель проекта «Платформа-О» Владислав Полонский назвал срок, к которому Вооруженные силы России завершат переход от машин Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) к отечественной продукции, что обеспечит технологическую независимость стратегических ядерных сил.

По его словам, через 10-12 лет Вооруженные силы России будут иметь уже только отечественные высокомобильные модульные платформы (ВМП), что позволит полностью обеспечить технологическую независимость российских стратегических ядерных сил, передает ТАСС

Полонский напомнил, что сейчас в российский войсках используются шасси и тягачи Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), на которых смонтировано более 60 образцов вооружений, включая ракетные комплексы «Искандер» и РСЗО «Смерч», береговые комплексы «Бал», «Бастион», «Берег» и «Рубеж», пусковые установки систем ПВО С-300ПМУ-2, С-400 «Триумф».

«Что касается РВСН, то там все основные агрегаты, начиная от пусковых установок ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» и заканчивая машинами обеспечения боевого дежурства, смонтированы на шасси производства МЗКТ», – сообщил советник гендиректора «КамАЗ».

По его данным, после старта серийного производства унифицированных ВМП «Платформа-О» произойдет постепенный переход от машин МЗКТ к отечественной продукции, который займет не менее десяти лет.

«Будет какой-то период времени, когда в российской армии будут существовать одновременно и машины белорусского производства и наши отечественные. Это принципиально разные машины, в этом будут свои трудности», – подчеркнул Полонский.

Он уточнил, что крупносерийное производство ВМП семейства «Платформа-О», в том числе для мобильных стратегических ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс», «может начаться не раньше 2023 года, после создания необходимых производственных мощностей и выделения потребных финансовых средств».

«Сейчас АО «Ремдизель» имеет опытное производство, способное выпускать не более 10 таких машин в год», – сообщил Полонский, уточнив, что, по оценкам разработчиков, потребность в этих машинах в войсках оценивается примерно в 400 платформ в год.

Напомним, в конце августа министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении госиспытаний новейшего отечественного тягача для стратегических ракетных комплексов на базе «КамАЗа» – «Платформа-О».