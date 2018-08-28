Тягач для стратегических ракетных комплексов испытали в России

Завершены госиспытания новейшего тягача для стратегических ракетных комплексов на базе «КамАЗа» – «Платформа-О», сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Завершились госиспытания, идет работа по привязке. Вы понимаете, что с одной платформы на другую ракеты еще нужно переложить. Эта работа идет, и успешно», – передает ТАСС слова Шойгу.

По словам министра, платформа представляет собой следующее поколение техники.

«Мы ее показали сейчас (на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» – прим. ВЗГЛЯД), потому что завершили госиспытания, и я думаю, на следующей неделе будем подписывать контрактные документы», – добавил глава оборонного ведомства.