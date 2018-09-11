Делегаты от властей и оппозиции Таджикистана устроили драку на совещании ОБСЕ

Во время совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве произошла драка между участниками правительственной делегации Таджикистана и сторонниками таджикской оппозиции.

Представитель таджикской оппозиции Сулаймони Орзу пытался вступить в дискуссию с представителем официальной делегации этой страны на выходе из варшавского отеля, в котором проходит совещание ОБСЕ, передает РИА «Новости».

По словам представителя оппозиции, он хотел сфотографироваться с бывшим членом партии исламского возрождения Таджикистана Аемиддином Сатторовом.

Представитель Душанбе в ответ ударил оппонента кулаком по лицу, а потом ногой, после чего в драку вмешались сотрудники отеля, разняв делегатов.

В офисе БЛИПЧ ОБСЕ сообщили, что изучают ситуацию.