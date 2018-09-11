Нехватка техники коснулась «элитных» подразделений ВСУ

Руководство ВСУ, пытаясь создать иллюзию боеспособности подконтрольных подразделений, укомплектовывает снятой с хранения старой военной техникой даже «элитные» части украинской армии, сообщил глава пресс-службы оперкомандования провозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его данным, начальником Генштаба ВСУ Муженко принято решение укомплектовать 128-ю горно-штурмовую бригаду ВС Украиины бронемашинами, снятыми с хранения в 1658-м центре обеспечения бронетанковым имуществом в Харькове, передает РИА «Новости».

Ранее Украину ловили на вранье о собственной гаубице натовского калибра, а «смерть врагов Украины» – танки Т-84 «Оплот» и «Ятаган» – и вовсе назвали «ярмаркой тщеславия».