Франция призналась, почему Запад боится разгрома боевиков в Идлибе

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в эфире BFMTV, что сирийско-российская атака на террористов в Идлибе ставит под угрозу страны Запада.

«По всей видимости, десятки французских террористов из «Аль-Каиды» и «Исламского государства*» сейчас находятся в Идлибе», – сказал Ле Дриан, передает Arab News.

Министр предупредил, что в сирийской провинции также остается немало террористов из других стран, которые могут «рассеяться» по западным странам в случае сирийско-российского наступления. По его мнению, это создает «риски для безопасности» Запада.

Ле Дриан подчеркнул, что «еще есть время, чтобы защититься от этого сценария». Министр выразил поддержку Турции «в ее усилиях по обеспечению безопасности населения».

По его словам, в Идлибе осталось от 10 до 15 тыс. джихадистов. Министр добавил, что атака, которую готовит Сирия и Россия, «чрезвычайно опасна».

Ранее во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что сирийские власти во главе с Башаром Асадом готовят массированное наступление в провинции Идлиб, «прикрываясь» якобы ложным предлогом борьбы с терроризмом.

Вместе с тем сирийские правозащитники подтвердили прибытие «Белых касок» в Идлиб для подготовки провокации. Местные жители сообщили о начале постановочных съемок в Джиср-эш-Шугуре, на которых сирийская армия якобы применяет химоружие.