Канделаки отреагировала на перспективу поединка главы Росгвардии и Навального

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки не исключила возможности проведения поединка директора Росгвардии Виктора Золотова и блогера Алексея Навального.

«Звонил (главный редактор радиостанции «Говорит Москва») Сергей Доренко, спрашивал о поединке Золотов – Навальный, готова ли предоставить площадку? Я честно ответила, что пока правообладатель неясен, сложно что-либо планировать. Но помочь Виктору Васильевичу вернуть Навального в мир спорта – готова», – написала Канделаки в Telegram-канале.

Она также сообщила, что готова договориться с Александром Поветкиным, чтобы взял Навального на время подготовки к себе в команду.

В свою очередь радиостанция «Говорит Москва» сообщает, что помощь в подготовке Золотову готов оказать депутат Годумы и бывший боксер Николай Валуев. При этом спортсмен выразил уверенность в том, что глава Росгвардии умеет драться.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к блогеру Алексею Навальному, в котором вызвал его «на поединок» и пообещал за несколько минут сделать из него «хорошую, сочную отбивную».

В Кремле прокомментировали видеообращение Золотова.