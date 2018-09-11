Песков прокомментировал обращение главы Росгвардии к Навальному

Глава Росгвардии Виктор Золотов не согласовывал с Кремлем «вызов на дуэль» блогера Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, не расценивают ли в Кремле видеообращение Золотова как физическую угрозу, в том числе Навальному, и не согласовывал ли Золотов это обращение с Кремлем, Песков заявил: «Нет, не расцениваем и ничего не согласовывалось», передает РИА «Новости».

Комментируя обращение Золотова, Песков также заявил, что с клеветой можно бороться любыми способами, а пресекать ее лучше на корню.

«Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами. Когда бывает действительно бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню. В этом плане я соглашусь, в остальном оставляю без комментариев», – сказал Песков.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к блогеру Алексею Навальному, в котором вызвал его «на поединок» и пообещал за несколько минут сделать из него «хорошую, сочную отбивную».