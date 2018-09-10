Трамп продлил эмбарго в отношении Кубы

Президент США Дональд Трамп решил продлить торговые рестрикции в отношении Кубы до 14 сентября 2019 года.

При этом американский лидер сохранил за собой по их смягчению изменению и возможному смягчению. Через президента может быть получено разрешение на отдельные сделки. Об этом в понедельник заявила пресс-служба Белого дома.

«Я принял решение, что продление этих мер по отношению к Кубе на один год соответствует интересам Соединенных Штатов», – цитирует ТАСС Трампа.