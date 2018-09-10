Замгенсека ООН поддержал информационную кампанию против разгрома боевиков в Идлибе

Необходимо разрешить ситуацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы предотвратить ее превращение в самую серьезную гуманитарную катастрофу современности, заявил заместитель генсека ООН Марк Лоукок.

«Должны быть такие пути решения проблемы, чтобы в течение следующих нескольких месяцев Идлиб не превратился в худшую гуманитарную катастрофу XXI века с самыми многочисленными человеческими жертвами», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Страны Запада развернули информационную кампанию против вторжения в Идлиб и уничтожения находящихся там формирований боевиков, численность которых составляет около 50 тысяч. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказывала о появлении в сети микроблогов Twitter нового пропагандистского антисирийского проекта, под предлогом которого западная коалиция во главе с США может нанести удар по территории САР.

Американские СМИ допускали даже, что Соединенные Штаты могут нанести удар не только по сирийским, но и российским целям в Сирии.

Провинция Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции и террористы ряда группировок, совершающие периодические вылазки для атак позиций сирийских войск.

Президент Владимир Путин на саммите России, Турции и Ирана в Тегеране заявлял, что террористы в сирийской провинции Идлиб осуществляют и готовят провокации, в том числе с химоружием.

В воскресенье российские и сирийские военные самолеты возобновили интенсивные удары по провинциям Идлиб и Хама .