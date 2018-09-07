Небензя назвал численность боевиков в Идлибе

В районе сирийского Идлиба действуют до 45 бандформирований, общая численность которых составляет около 50 тыс. террористов, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации.

«Всего в зоне деэскалации Идлиб действует 40-45 бандформирований общей численностью около 50 тыс. человек», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин заявлял, что террористы в Идлибе готовят провокации химоружием и призывал ускорить работу по формированию конституционного комитета по Сирии. По словам российского лидера, главной задачей в Сирии сейчас является изгнание боевиков из провинции Идлиб.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь предлагал меры для предотвращения наступления на Идлиб. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что после освобождения сирийского Идлиба от террористов встанет вопрос о выводе американских сил с территории на восточном берегу Евфрата.