Иран: После Идлиба встанет вопрос о выводе американцев из Сирии

После освобождения сирийского Идлиба от террористов встанет вопрос о выводе американских сил с территории на восточном берегу Евфрата, заявил президент Ирана Хасан Роухани по итогам саммита Россия – Турция – Иран в Тегеране.

Роухани заявил, что американцы присутствуют на восточном берегу Евфрата и осуществляют там незаконные действия. «К сожалению, там сконцентрированы очень большие силы. Мы должны сделать так, чтобы все иностранные войска ушли из Сирии», – приводит его слова ТАСС.

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что позиция Москвы и других стран на саммите в Тегеране является последовательной. Конечная цель, по его словам, заключается в том, чтобы страны, незаконно находящиеся в Сирии, ушли оттуда, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу Путин заявлял, что террористы в Идлибе готовят провокации химоружием и призывал ускорить работу по формированию конституционного комитета по Сирии. По словам российского лидера, главной задачей в Сирии сейчас является изгнание боевиков из провинции Идлиб.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь предложил меры для предотвращения наступления на Идлиб.