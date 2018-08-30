Захарова рассказала о новом циничном антисирийском проекте

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о появлении в сети микроблогов Twitter нового пропагандистского проекта с использованием образа девочки, который может быть использован ради информационного обеспечения ударов западной коалиции по сирийской территории после провокации с якобы применением химоружия.

По словам Захаровой, речь идет об аккаунте шестилетней девочки Халы, которая, как утверждается в ее профиле, проживает в Идлибе. Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что аккаунт Халы является примером «циничного, расчетливого, но не новаторского подхода наших западных коллег к пропаганде на сирийском направлении», передает РИА «Новости».

Захарова рассказала, что Хала публикует видео со встреч с друзьями. «Обычные шестилетние дети всегда так делают, всегда так поступают, когда находятся в зонах, подконтрольных боевикам, где еще продолжаются, например, вооруженные действия – они всегда встречаются с друзьями, публикуют в Twitter», – иронизирует она, подчеркивая, что девочке шесть лет. «У кого есть дети, знают, что они играют не в мячи, они не учатся, не читают, они даже не делают фотографии – они все это выкладывают в Twitter», – сказала представитель МИД России.

Хала призывает мир обратить внимание на Идлиб, прекратить убивать детей и наносить авиаудары, добавила Захарова, отметив, что у аккаунта шестилетней сирийской девочки есть 351 подписчик, но в их числе есть ведущие западные СМИ – британская Би-би-си, американские Huffington Post, Buzzfeed, «Радио Свобода».

«Какое внимание к ребенку! Это же единственный ребенок в Идлибе, к которому нужно приковать внимание всего международного сообщества, а? И еще нас учат и рассказывают, что мы пропаганда», – сказала Захарова. «Вон оно, как нужно работу строить, вот, что такое настоящая пропаганда», – добавила она.

Захарова считает, что этот аккаунт может стать центральным в сценарии провокации против правительственных сил Сирии в Идлибе. «Нельзя исключать, что именно аккаунт Халы поделится с миром кадрами, подтверждающими якобы имевшее место применение химического оружия сирийскими правительственными войсками против мирного населения. Мы все это уже проходили», – добавила представитель ведомства.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Сообщалось о подготовке провокации с целью обвинения Дамаска в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии. Москва предупредила, что провокации Запада и военная агрессия против Сирии нанесут тяжелейший удар по политическому урегулированию в стране и глобальной безопасности.