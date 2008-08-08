Губернатором Орловской области избран Клычков

Победителем выборов губернатора Орловской области стал врио главы региона Андрей Клычков, сообщила зампредседателя местного избиркома Лариса Будовская.

Как сообщили в избиркоме после обработки 100% протоколов, Клычков получил 83,55% голосов избирателей, передает ТАСС.

Его ближайшие соперники – Руслан Перелыгин («Справедливая Россия») и Евгений Алехин («Родина») – набрали 4,84% и 3,99% соответственно.

Андрей Куцын (ЛДПР) получил 2,91% голосов, а Елена Крачнакова («Патриоты России») – 2,78% (10,1 тыс.).

Явка составила 57,77%.

Клычков был выдвинут как кандидат от КПРФ, но получил поддержку и регионального отделения «Единой России».

9 сентября в России состоялся Единый день голосования. 80 регионов России провели свыше 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.