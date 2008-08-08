Минаев ответил Гудкову по поводу «испорченной биографии» Кобзона

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31 августа, пятница  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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Россия готова побить очередной экономический рекорд СССР

Рекорд СССР – 420 млн тонн угля – был поставлен в 1988 годуФото: Ilya Naymushin/Reuters
Российские шахтеры в 2018 году должны наконец-то превзойти советских: угольная отрасль обещает установить рекорд по добыче. Еще недавно уголь считался топливом вчерашнего дня, но теперь спрос и цены на него растут, а углехимия готовится стать одной из ключевых отраслей в промышленности XXI века. Это очень хорошая новость для страны и ее бюджета. Подробности...
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Украина начала охоту на крымских выпускников

Алексей Гордеев надеется, что «утечка мозгов» из Крыма направится в сторону ХерсонаФото: facebook.com/khoda.gov.ua
Киев стал признавать выданные в Крыму российские официальные документы, а это шаг к реальному признанию Крыма российским. По крайней мере, именно таким способом Украина пытается переманить в свои вузы крымских выпускников, создавая им особые льготы при поступлении. Работает ли эта методика и что Россия может этому противопоставить? Подробности...
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Ушел главный певец советской империи

Кобзон не побоялся поддержать Лужкова во время его опалы. Просто из дружеских чувствФото: Михаил Галустов/ТАСС
Он пел Сталину, Хрущеву, Брежневу, воинам-афганцам и ликвидаторам-чернобыльцам. Дружил с авторитетными бизнесменами лихих 90-х, получил пистолет из рук Басаева, спасал заложников и едва ли не первым удостоился персональных американских санкций. Иосиф Кобзон был главным голосом Советского Союза. И Союз жив, пока живы люди, слушавшие в детстве Кобзона. Подробности...
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«Сотрудник военной разведки» поднимает народ Америки на защиту Белого дома

Некоторые верят, что под псевдонимом Q пишет сам Дональд Трамп Фото: Matt Rourke/AP/ТАСС
В стране зреет путч, отвлечь от которого должны рассказы о «русских хакерах». Прокурор Мюллер не враг, а агент Трампа в его борьбе с «глубинным государством». Чтобы спасти президента, нужно выйти на улицы в «час икс». Такова платформа загадочного Q – якобы сотрудника разведки, объединившего миллионы американцев. Но кто он – последняя надежда президента или обычный «тролль»? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Датчан и французов больше нет

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Макрон желает, чтобы его «евросоюзники» продолжали так же безропотно топить собственные страны в неконтролируемой миграции, как сам президент топит и обезличивает свою страну. А теперь без эмоций – только цифры и цитаты. Подробности...

Возмущения в адрес Путина выглядят поразительно инфантильными

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Оказалось, что множество взрослых, образованных и неглупых людей на полном серьезе ждали от президента заявления, что повышение пенсионного возраста отменяется и все останется как есть. Подробности...
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Пионер цветной фотографии, о котором мы должны знать по умолчанию

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
К этим снимкам более чем вековой давности очень легко применить заезженное выражение «Россия, которую мы потеряли», но дело все же не только в ностальгии. Родиноведение, о котором мечтал пионер русской цветной фотографии Прокудин-Горский, получило неожиданное историческое измерение. Подробности...
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    Как продажа «дворцов» Пенсионного фонда и налог на богатство помогут пенсионерам?

    Заявление Путина по пенсионным изменениям

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      В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон

      На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких
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      Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым

      Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол
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      «Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска

      Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в Сети
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

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        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Минаев ответил Гудкову по поводу «испорченной биографии» Кобзона

             31 августа 2018, 12:41
          Фото: Anton Belitsky/Global Look Press, кадр из видео
          Текст: Виктория Федотова

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          По мнению главного редактора русского издания журнала Esquire Сергея Минаева, Иосифа Кобзона запомнят в первую очередь как певца, а не депутата ГД. Так он опроверг тезис политика Дмитрия Гудкова, заявившего, что Кобзон проголосовал за закон Димы Яковлева, «испортив себе биографию».

          «Дима Гудков на смерть Иосифа Кобзона написал потрясающее. Что вот был Кобзон великий, а на старости лет проголосовал за закон Димы Яковлева и теперь его таким и запомнят», – написал Сергей Минаев на своей странице в Facebook.

          Медиаменеджер подчеркнул, что Кобзона будут помнить за песни и только за песни.

          «Никакая его политическая карьера никому не важна. Еще, пожалуй, вспомнят, как он героически в «Норд-Ост» входил. Что касается политиков вообще, то здесь старуха история обычно ложится спать и приходит вечно молодая народная молва. А у народа в памяти остаются те, кто банально дольше всех сидел на троне, выиграл/проиграл войну или отличался особыми изуверствами», – отметил Минаев.

          Он подчеркнул, что в будущем все, что касается голосования/не голосования по законам, «будет на восемнадцатой странице выдачи поиска».

          Напомним, ранее Дмитрий Гудков заявил в Facebook, что жизнь любого политика – это бег на длинную дистанцию:

          «Можно отлично стартовать, вырваться в лидеры, но за несколько метров до финишной ленточки споткнуться. И запомнят тебя не по тому, как быстро в середине пути ты несся к цели, а вот по этому падению. Стоит ли так портить себе биографию – каждый решает сам», – считает политик.

          Певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался накануне на 81-м году жизни. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что означает уход из жизни главного певца СССР.


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