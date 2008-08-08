Минаев ответил Гудкову по поводу «испорченной биографии» Кобзона

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31 августа, пятница | Последнее обновление — 13:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин поздравил экс-президента Армении Кочаряна с днем рождения
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Датчан и французов больше нет
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Макрон желает, чтобы его «евросоюзники» продолжали так же безропотно топить собственные страны в неконтролируемой миграции, как сам президент топит и обезличивает свою страну. А теперь без эмоций – только цифры и цитаты. Подробности...
Возмущения в адрес Путина выглядят поразительно инфантильными
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Оказалось, что множество взрослых, образованных и неглупых людей на полном серьезе ждали от президента заявления, что повышение пенсионного возраста отменяется и все останется как есть. Подробности...
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Пионер цветной фотографии, о котором мы должны знать по умолчанию
Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
К этим снимкам более чем вековой давности очень легко применить заезженное выражение «Россия, которую мы потеряли», но дело все же не только в ностальгии. Родиноведение, о котором мечтал пионер русской цветной фотографии Прокудин-Горский, получило неожиданное историческое измерение. Подробности...
В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон
На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легкихПодробности...
Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым
Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оолПодробности...
Обсуждение: 43 комментария
«Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска
Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в СетиПодробности...
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