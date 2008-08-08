Минаев ответил Гудкову по поводу «испорченной биографии» Кобзона

По мнению главного редактора русского издания журнала Esquire Сергея Минаева, Иосифа Кобзона запомнят в первую очередь как певца, а не депутата ГД. Так он опроверг тезис политика Дмитрия Гудкова, заявившего, что Кобзон проголосовал за закон Димы Яковлева, «испортив себе биографию».

«Дима Гудков на смерть Иосифа Кобзона написал потрясающее. Что вот был Кобзон великий, а на старости лет проголосовал за закон Димы Яковлева и теперь его таким и запомнят», – написал Сергей Минаев на своей странице в Facebook.

Медиаменеджер подчеркнул, что Кобзона будут помнить за песни и только за песни.

«Никакая его политическая карьера никому не важна. Еще, пожалуй, вспомнят, как он героически в «Норд-Ост» входил. Что касается политиков вообще, то здесь старуха история обычно ложится спать и приходит вечно молодая народная молва. А у народа в памяти остаются те, кто банально дольше всех сидел на троне, выиграл/проиграл войну или отличался особыми изуверствами», – отметил Минаев.

Он подчеркнул, что в будущем все, что касается голосования/не голосования по законам, «будет на восемнадцатой странице выдачи поиска».

Напомним, ранее Дмитрий Гудков заявил в Facebook, что жизнь любого политика – это бег на длинную дистанцию:

«Можно отлично стартовать, вырваться в лидеры, но за несколько метров до финишной ленточки споткнуться. И запомнят тебя не по тому, как быстро в середине пути ты несся к цели, а вот по этому падению. Стоит ли так портить себе биографию – каждый решает сам», – считает политик.

Певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался накануне на 81-м году жизни. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что означает уход из жизни главного певца СССР.