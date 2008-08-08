Дамаск обвинил генсека ООН в поддержке агрессии Запада в адрес суверенной Сирии

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари раскритиковал заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по Идлибу, обвинив его в поддержке позиции стран, которые напрямую угрожали сирийской республике и ее законному правительству.

Джаафари выразил удивление в связи с позицией Генерального секретаря ООН, который в среду высказался по поводу «использования химического оружия», а также выразил мнение, что в случае начала военной операции в провинции Идлиб в этом регионе Сирии якобы существует возможность возникновения гуманитарной катастрофы, передает ТАСС.

Он также обратился к России, Ирану и Турции как к странам-гарантам Астанинского процесса с призывом активизировать усилия для нахождения мирного решения ситуации.

Накануне Россия направила Западу «жесткое» предупреждение по поводу Идлиба.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Идлиб стал точкой столкновения политики России и США.