Противолодочный Ту-142 после модернизации пообещали передать в войска в 2018 году

ВМФ России получит первый противолодочный самолет Ту-142 после модернизации уже в этом году, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

«Контракт заключен, работа выполняется, поставки идут по графику. Первую модернизированную машину получаем уже в этом году», – передает его слова РИА «Новости».

Во время посещения Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева» он ознакомился также с испытаниями нового самолета радиолокационного дозора и наведения А-100, процессом ремонта Ту-95МС и Ту-142 и со строительством самолетов Бе-200.

В 2015 году сообщалось, что глубокая модернизация всего парка дальних противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации ВМФ России будет проведена до 2020 года.