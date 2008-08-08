Украинские СМИ поглумились над смертью Кобзона

В украинских СМИ появились людоедские комментарии после сообщения о смерти российского певца и политика Иосифа Кобзона.

Украинская пресса и блогеры соревнуются в «остроумии», обмениваясь жестокими комментариями по поводу смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который выступал за свободные ДНР и ЛНР и неоднократно ездил с гастролями в Новороссию.

«На самом деле страшный был человек, очень серьезный бандит, убийца. Мне рассказывали люди, близкие к органам, что в 90-х он собственноручно людей убивал, про заказанных – и говорить нечего. Поэтому, когда он стал за убийства украинцев, я не удивился совсем. И в качестве идеолога, и лично крови на нем по горло. Посмотрим, как по людоеду в рейхе будут скорбеть», – написал журналист Айдер Муждабаев на украинском сайте «Обозреватель».

Новостной сайт не ограничился новостью о смерти российского певца и комментарием Маждабаева, выпустив еще один:

«Кобзон умер. Теперь будет петь не с Захарченко, а с Гиви и Моторолой. Пока и этот упырь в чистилище не упадет. Тогда их квартет будет полным. Аккомпанемент из хора Александрова уже запустил парадный марш по случаю прибытия дорогого гостя», – заявила журналистка Екатерина Золотарева.

«Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области. Он неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Главари боевиков наградили Кобзона знаками «За заслуги перед «ДНР/ЛНР», – написало новостное агентство УНИАН.

Украинские журналисты пытались высмеять работу Кобзона с детьми из Донецка:

«Кобзон поддерживал российскую агрессию против Украины, неоднократно посещал оккупированные территории. В 2017 году оккупационная администрация ОРДО назначила Кобзона руководителем так называемой «детской музыкальной академии «ДНР», – написал ZN.ua.

Между тем соболезнования родным певца высказал лидер ДНР Александр Захарченко:

«От себя лично и от всех жителей Донбасса выражаю искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью выдающегося человека, героя Донецкой Народной Республики, патриота и гениального артиста Иосифа Давыдовича Кобзона.

Это невосполнимая утрата для всех нас. Уход из жизни нашего земляка на протяжении многих лет поддерживающего Донбасс и словом, и делом – это уход целой эпохи», – цитирует его «Донецкое агентство новостей».

Захарченко подчеркнул, что певец был с Донбассом даже в самые тяжелые дни, «приезжал на Родину, давал благотворительные концерты, оказывал гуманитарную помощь».

Народный артист СССР, депутат Государственной думы скончался на 81-м году жизни. Он долгое время боролся с онкологией.