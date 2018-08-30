Названа страна с самой высокой смертностью от пьянства

Самый высокий уровень смертности от употребления алкоголя зафиксирован в Китае, выяснил британский медицинский журнал Lancet.

В 2016 году, как следует из опубликованной в Lancet статистики, в Китае зарегистрировано 59 тысяч связанных с алкоголем смертей женщин и 650 тыс. смертей мужчин, сообщает издание The Global Times.

На втором месте оказалась Индия, где зафиксировано 42 тыс. женских смертей и 290 тыс. – мужских.

«В глобальном масштабе употребление алкоголя было признано седьмым ведущим фактором риска преждевременной смерти и инвалидности в 2016 году», – говорится в исследовании.

Третью строчку, по версии издания, заняла Россия (погибло 223 тыс. человек), четвертую – США (90 тыс. умерших), уточняют СМИ.

Ранее в британском медицинском журнале Lancet появилось исследование, согласно которому Румыния лидирует по числу употребляемого алкоголя в день среди мужчин, а Украина – среди женщин.

Ранее ученые из Университета Вашингтона в Сиэтле провели масштабное исследование и пришли к выводу, что нет безвредной дозы алкоголя.