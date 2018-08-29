Российские физики поучаствовали в создании сверхбыстрого ускорителя частиц

Российские физики совместно с зарубежными коллегами сумели создать ускоритель, который может разогнать электроны до сверхвысоких энергий за кратчайшее время.

Пять лет назад в ЦЕРН был создан проект AWAKE. Его участники использовали созданные российскими учеными компьютерные модели, благодаря которым получилось разогнать частицы гораздо быстрее и сильнее, чем при ранних разработках.

Первый рабочий прототип подобного ускорителя создали физик Института ядерной физики СО РАН в Новосибирске Алексей Петренко, а также его российские и зарубежные коллеги ЦЕРН. Недавно прототип удалось протестировать.

Результаты превзошли все ожидания физиков: носители заряда удалось разогнать до уровня энергии в 2ГэВ, что в точности соответствовало расчетам Петренко и его коллег, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование в журнале Nature.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования позволят им в ближайшие годы выйти на уровень энергий, который был бы сопоставим с Большим адронным коллайдером и другими гигантскими ускорителями.