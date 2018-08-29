Президент Эстонии отметилась жестом в адрес русскоязычных жителей

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд временно переехала на работу в Нарву на границе с Россией, где пообщалась с местными жителями на русском языке.

«Переездом» президент собирается продемонстрировать, что «эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву», отмечает канцелярия эстонского лидера. Кальюлайд собирается провести в этом русскоязычном городе около месяца с перерывами, передает РИА «Новости».

На видео, которое опубликовано канцелярией президента Эстонии, Кальюлайд обсуждает с подростками их увлечения, учебу и другие темы.

Президент Эстонии признала, что школьная системы страны не приспособлена для русскоязычных детей.

В Нарве 95% жителей считают родным русский язык, это третий по величине город в стране.

Кальюлайд еще в декабре 2017 года обещала переехать в русскоязычную Нарву.