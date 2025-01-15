  • Новость часаФСБ: Киев предлагал российским военным 1 млн долларов за уход из Горловки
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    Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.

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    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Стратегия России и ОПЕК+ в нефтяной отрасли умнее стратегии США

    Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.

    4 комментария
    15 января 2025, 09:53 • Новости дня

    Польша подняла истребители из-за действий дальней авиации России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша привела в действие авиацию и системы ПВО после атак России на западе Украины, усилив воздушную оборону.

    Польша подняла в воздух истребители в ответ на действия дальней авиации России, сообщает ТАСС.

    Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что принятые меры связаны с атаками российской авиации на объекты, расположенные на западе Украины. В связи с этим польская военная авиация начала активные действия в своем воздушном пространстве.

    Польская армия также привела в наивысшую готовность наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша подняла в небо дежурные истребители из-за обострения ситуации на Украине, ранее она активировала авиацию в ответ на удары России по территории Украины и повысила готовность ПВО из-за нарастающей тревоги в этом регионе.

    14 января 2025, 16:54 • Новости дня
    Патрушев допустил исчезновение Украины в 2025 году

    Патрушев: Украина может прекратить существование в 2025 году

    Патрушев допустил исчезновение Украины в 2025 году
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году.

    Помощник президента Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что в 2025 году Украина может перестать существовать как государственное образование, передает ТАСС. Такое мнение Патрушев выразил в интервью для издания KP.RU.

    Патрушев отметил, что его особенно беспокоит распространение неонацистской идеологии и русофобии на Украине. Он подчеркнул, что эти явления разрушают города, которые ранее были процветающими, такие как Харьков, Одесса, Николаев и Днепропетровск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    14 января 2025, 14:24 • Новости дня
    Политолог объяснил причину отказа Фицо ехать в Киев на переговоры о газе

    Политолог Трухачев: Фицо понимает, что с Зеленским нет смысла разговаривать о транзите газа

    Политолог объяснил причину отказа Фицо ехать в Киев на переговоры о газе
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Не стоит ожидать, что политик со стажем, каковым является Роберт Фицо, забудет про хамство Владимира Зеленского и согласится на его приглашение приехать в Киев. Такая поездка оказалась бы безрезультатной. Решение о транзите газа принимают вовсе не на Украине, а в ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее премьер Словакии отказался поехать на Украину для переговоров о газе.

    «Роберт Фицо понимает, что решения по транзиту газа принимает вовсе не Владимир Зеленский, а Евросоюз и Еврокомиссия. Поэтому поездка словацкого премьера на Украину оказалась бы просто безрезультатной и бессмысленной», – пояснил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Кроме того, когда политику со стажем, каковым является Фицо, отвечают по-хамски, не стоит ожидать, что он будет идти на поводу у наглецов», – добавил собеседник. Он отметил, что Украина явно не собирается брать в расчет энергетические интересы Братиславы, даже при том, что в Словакии, по некоторым данным, находятся порядка 120 тыс. украинских беженцев.

    Как считает эксперт, заочный конфликт Фицо и Зеленского может продолжаться еще долго. Ключевой вопрос состоит в том, на какие меры отважится словацкий премьер. «Отключит ли он рубильник и перестанет ли поставлять электричество на Украину?» – риторически отмечает эксперт и признает: возможности Словакии ограничены.

    «У Евросоюза есть рычаги давления на Братиславу. ЕК может заблокировать выделение средств республике в наказание за нарушение «военной дисциплины» против России. Тогда начнется торг между объединением и Словакией», – рассуждает аналитик.

    Еще одно препятствие на пути реализации угроз Братиславы в адрес Киева – это Чехия, добавил он. «У этих республик общая энергосистема. Повернуть рубильник Фицо может помешать его коллега Петр Фиала, который, как говорится, из штанов выпрыгивает ради поддержки Украины», – заключил Трухачев.

    Ранее стало известно, что Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу по приглашению Владимира Зеленского. Об этом сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию словацкого премьера. «Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», – сказал ТАСС Гашпар.

    Накануне Фицо опубликовал открытое письмо к Зеленскому с предложением встретиться и обсудить вопрос транзита газа из России. Он допускал, что встреча может пройти на территории Словакии «вблизи границ Словакии и Украины». На это Зеленский ответил контрпредложением: «Ок, приезжайте в Киев в пятницу».

    Напомним, 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Этот газ получала и Словакия. Данный шаг спровоцировал заочную перепалку между Фицо и Зеленским. Первый назвал своего оппонента «попрошайкой и шантажистом» и призвал «положить конец» его поездкам по Европе за деньгами и оружием. Зеленский же назвал Фицо «недальновидным». Премьер Словакии пригрозил принять жесткие меры против Украины, если проблемы с газовым транзитом не будут решены. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими могут быть последствия этого конфликта.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    14 января 2025, 13:12 • Новости дня
    Украинские СМИ раскрыли зарплату Зеленского

    Украинские СМИ выяснили, что зарплата Ермака в несколько раз больше зарплаты Зеленского

    Украинские СМИ раскрыли зарплату Зеленского
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Зарплата президента Украины Владимира Зеленского составляет 28 тыс. гривен в месяц, что примерно равняется 68 тыс. рублей, глава офиса Зеленского Андрей Ермак получает 121 тыс. гривен, что составляет примерно 294 тыс. рублей, сообщают украинские СМИ.

    Издание «Политика страны» пишет, что президентская зарплата Зеленского составляет 28 тыс. гривен (около 68 тыс. рублей), в то время как глава его офиса Ермак получает больше президента – около 121 тыс. гривен, что примерно 294 тыс. рублей, передает Ura.Ru.

    Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в 2023 году возглавил рейтинг украинских министров по размеру зарплаты с доходом 34,9 тыс. долларов.

    Президент Украины Владимир Зеленский представил декларацию о доходах семьи за 2023 год с суммой 12,5 млн гривен (более 316 тыс. долларов).

    В 2019 году появилась информация о наличии у Зеленского офшорных счетов на Кипре.

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    14 января 2025, 14:41 • Новости дня
    Минобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области
    Минобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на вторник с украинской территории запустили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS по Брянской области, эти действия не останутся без ответа, сообщило Минобороны России.

    С контролируемой киевским режимом территории по российскому региону запустили шесть ракет ATACMS, шесть британских крылатых ракет Storm Shadow и 31 беспилотник самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Все средства воздушного нападения были успешно сбиты расчетами противовоздушной обороны. В результате атак никто не пострадал, жертв также не последовало, все объекты на территории региона остались в целости и сохранности.

    Над акваторией Черного моря сбиты еще две крылатые ракеты Storm Shadow. Минобороны заявило, что поддерживаемые западными кураторами действия Киева не останутся без ответа, и обещает соответствующие меры в ответ на нападение.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России за минувшую неделю сбили восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS.

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    14 января 2025, 11:53 • Новости дня
    Фицо отказался поехать в Киев на переговоры о газе
    Фицо отказался поехать в Киев на переговоры о газе
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу для обсуждения вопросов транзита газа, передает ТАСС.

    Такое заявление сделал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию премьер-министра. Он отметил, что визит невозможен, несмотря на приглашение Владимира Зеленского.

    «Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу на границе со Словакией для обсуждения будущего транзита газа через Украину.

    Фицо до этого резко высказался о Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом», и подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину.

    В ответ на предложение встретиться Зеленский пригласил Фицо в Киев.

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    14 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США
    Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

    Урегулирование ситуации на Украине должно проходить в формате переговоров между Москвой и Вашингтоном без участия других западных стран, заявил Патрушев в интервью KP.RU, передает ТАСС.

    «Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора [избранного президента США Дональда] Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям. Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада», – сказал Патрушев.

    Он подчеркнул, что не видит необходимости в участии Лондона и Брюсселя в этих переговорах, так как «разговаривать не о чем».

    Патрушев также отметил, что руководство ЕС уже давно перестало иметь право говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия и Румыния. Он считает, что эти страны заинтересованы в стабильности в Европе и занимают более взвешенную позицию в отношении России по сравнению с другими членами ЕС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.

    Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.

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    14 января 2025, 11:55 • Новости дня
    Глава МВД Германии заявила об «угрозах от России» из-за поставок оружия Украине
    Глава МВД Германии заявила об «угрозах от России» из-за поставок оружия Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила изданию Suddeutsche Zeitung о «возможной угрозе» со стороны России в связи с поставками немецкого оружия Украине.

    По ее словам, Германия является крупнейшим сторонником Украины в Европе, что якобы может привести к повышению уровня «угрозы» со стороны России, передает RT.

    Фезер подчеркнула, что ведет переговоры с компаниями о необходимости усиления защиты, особенно в секторе оборонной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия уже передала Украине первую самоходную артиллерийскую установку RCH 155, ранее планировала поставить танки Leopard 1, БМП Marder и системы ПВО, а министр обороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к угрозе из России.

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    14 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет заявил о планах Трампа завершить все войны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты при избранном президенте страны Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты, заявил кандидат на пост американского министра обороны Пит Хегсет.

    Вашингтон намерен перенаправить ресурсы на более значительные угрозы, сказал Хегсет, выступая в комитете Сената по делам вооруженных сил Конгресса США, передает ТАСС.

    «Наконец, мы со всей ответственностью положим конец войнам, чтобы обеспечить приоритетность наших ресурсов и переориентироваться на более крупные угрозы. Мы больше не можем рассчитывать на «репутационное сдерживание», нам нужно реальное сдерживание», – заявил он.

    Ранее действующий президент США Джозеф Байден заявил, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    14 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Половина американцев поддержала планы Трампа сократить помощь Украине

    Опрос показал поддержку американцами планов Трампа по сокращению помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Половина американцев поддерживает сокращение военной помощи Украине и начало переговоров с Россией, как это намерен сделать избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом.

    Как сообщает РИА «Новости», по данным опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом, 50% американцев поддерживают намерение Дональда Трампа сократить военную помощь Украине и инициировать переговоры с Россией. Опрос проводился с 7 по 11 января среди тысячи респондентов, с погрешностью ±3,1 процентных пункта.

    Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что при его администрации Украина не сможет рассчитывать на те же объемы помощи, которые предоставлялись во времена Джо Байдена. Этот шаг поддержали 50% респондентов, в то время как 44% выразили несогласие.

    Трамп также высказывал надежду на проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в течение полугода после его возвращения в Белый дом. Он уверен, что может урегулировать конфликт на Украине в течение одного дня, хотя в России считают, что проблема требует гораздо более сложного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при избранном президенте Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты.

    Дональд Трамп меняет свою позицию по украинскому конфликту и планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для достижения мирного урегулирования.

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что решение конфликта возможно в ближайшем будущем. Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    14 января 2025, 14:28 • Новости дня
    Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска

    Ганчев: Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска

    Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы разбивают подразделения ВСУ южнее Купянска, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Ганчев заявил, что эти действия позволяют создать плацдарм, который будет использован для дальнейшего наступления и потенциальной блокировки путей отступления украинских войск, передает ТАСС.

    Он отметил, что российские силы форсировали реку Оскол и взяли под контроль населенный пункт Калиново, что открыло армии России путь на Купянск с севера. По его словам, российские бойцы «разбивают группировку противника», что может привести к ситуации, когда подразделения ВСУ в Купянске и его окрестностях окажутся без возможности отступления.

    «Скоро подразделения противника, которые располагаются в Купянске и его окрестностях, могут оказаться в положении, при котором попытки отступления будут просто невозможны», – подчеркнул Ганчев.

    Ранее Ганчев сообщил, что российские войска активно штурмуют позиции противника в районах Купянска, Волчанска и Липцов. Также сообщалось, что украинские военные в Купянском районе Харьковской области сосредоточили атаки на гражданские объекты при помощи беспилотников, отказавшись от применения артиллерии на фоне продвижения российских войск.

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    14 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Глава комитета парламента Словакии признал спровоцированным конфликт на Украине

    Глава комитета парламента Словакии напомнил о победе СССР над фашизмом и признал конфликт на Украине спровоцированным

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета парламента Словакии Мариан Кери отметил важность памяти о победе СССР над нацизмом на встрече с Григорием Карасиным, подчеркнув, что забывать об этом опасно.

    На встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным глава комитета по международным делам Национального совета Словакии Мариан Кери подчеркнул важность сохранения памяти о победе СССР над фашизмом.

    Как сообщает ТАСС, Кери выразил благодарность за жертвы, принесенные советскими гражданами и солдатами Красной армии в борьбе с нацизмом. «Мы, словаки, не забываем и помним, что если бы не было огромных жертв граждан СССР и солдат Красной армии, то нацизм, фашизм никогда бы не был побежден. Это опасно забывать», – заявил он.

    Кроме того, на встрече была озвучена позиция Словакии по поводу конфликта на Украине. Мариан Кери подчеркнул, что война на Украине не была неспровоцированной, отметив, что в стране в 2014 году произошел государственный переворот. Этот комментарий стал частью обсуждения текущих международных отношений и исторической памяти в контексте европейской политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, а также парламент Словакии первым среди законодательных органов стран Евросоюза возобновил диалог с российскими партнерами.

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    14 января 2025, 14:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Терны и Нескучное в ДНР
    Российские войска освободили Терны и Нескучное в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска продвинулись в глубину обороны украинской армии, освободив два населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России во вторник.

    Подразделения «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Терны в ДНР, в зоне ответственности этой группировки потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин и пять артиллерийских орудий, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Подразделения «Восточной» группировки освободили населенный пункт Нескучное в ДНР. На этом направлении противник потерял до 220 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия.

    В зоне ответственности группировки «Центр» поражены пять механизированных бригад ВСУ и две бригад нацгвардии, украинская сторона потеряла до 500 человек, боевую бронированную машину, восемь орудий полевой артиллерии.

    Средства ПВО уничтожили снаряд РСЗО HIMARS и 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 146 вне зоны специальной военной операции.

    В предыдущие сутки ВС России освободили Песчаное в Донецкой народной республике.

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    15 января 2025, 05:38 • Новости дня
    Львовские власти решили эксгумировать останки советских воинов

    Львовские власти решили эксгумировать останки советских воинов в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы

    Львовские власти решили эксгумировать останки советских воинов
    @ Павел Паламарчук/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Львовский городской совет разрешил перенос мемориального комплекса Холм Славы с эксгумацией около 200 могил, включая могилу Героя СССР Николая Кузнецова, и перезахоронением останков советских воинов, сообщили украинские СМИ.

    Останки советских воинов будут перезахоронены на Голосковском кладбище. Сначала планируется переместить элементы памятника, а затем провести исследование и эксгумацию. Перезахоронение проведут для четырех братских могил, 200 одиночных могил, а также могилы Кузнецова, передает РИА «Новости».

    Мемориал был воздвигнут в честь русских и советских воинов, павших в Первую мировую и Великую Отечественную войны.

    История с перезахоронением останков Кузнецова продолжается с 2000 года, передает ТАСС.

    Кузнецова перезахоронили во Львове в 1960 году, он погиб в марте 1944 года в селе Боратин на границе Львовской и Волынской областей.

    В годы войны разведчик Кузнецов собирал информацию среди немецких офицеров для советского руководства, занимался ликвидацией фашистского режима на Западной Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона много раз просила власти Львова передать в Россию останки Кузнецова, украинский суд даже принимал решения, обязывающие власти Львова передать прах, однако мэр города Андрей Садовый отказывается это сделать.

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    14 января 2025, 10:22 • Новости дня
    Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом

    Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом

    Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Германии Борис Писториус неожиданно посетил Киев для переговоров о продолжении военной поддержки и ознакомления с текущей ситуацией на Украине.

    Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом, передает ТАСС со ссылкой на N-tv.

    По информации телеканала, цель визита Писториуса заключается в обсуждении вопросов продолжения военной помощи, которую Германия оказывает Украине. Министр планирует встретиться с представителями украинских властей, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества в военной сфере.

    Помимо переговоров Писториус намерен лично ознакомиться с обстановкой на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия уже передала Украине первую самоходную артиллерийскую установку RCH 155, ранее планировала поставить танки Leopard 1, БМП Marder и системы ПВО, а министр обороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к угрозе из России.

    Коментарии (3)
    15 января 2025, 09:12 • Новости дня
    Взрыв произошел у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России

    Подполье сообщило об ударе по аэропорту в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России

    Взрыв произошел у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Черкассах произошел взрыв вблизи аэропорта, который используется ВСУ для взлетов вертолетов, атакующих позиции России на Запорожском направлении, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, удар был нанесен вблизи аэропорта в Черкассах , который является местом регулярного взлета вертолетов ВСУ, используемых для атак на российские позиции на Запорожском направлении, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что сведений о наличии самолетов в этом аэропорту нет, однако данные о частых взлетах вертолетов имеются.

    Украинские СМИ сообщили, что в Кривом Роге и Черкассах на Украине прогремели взрывы на фоне всеобщей воздушной тревоги; ранее воздушная тревога охватила всю территорию Украины.

    В Харькове прогремела серия взрывов; в ночь на среду в Киевской области Украины, а также в Сумах и Харькове произошли взрывы.

    Ранее воздушная тревога охватила всю территорию Украины, в Харькове прогремела серия взрывов, а до этого взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области.

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    Словакия ожесточенно бьется за возврат российского газа

    Уже третий день словацкая делегация обсуждает в Москве насущную проблему – остановку транзита газа через Украину. Словакия очень хочет вернуть себе право получать выгодные энергоресурсы. Она даже пыталась обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским, но наткнулась на стену сарказма. О чем Словакия может договориться с Россией и как Братислава может надавить на Киев? Подробности

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    В Германии прокладывают путь к возвращению «Северного потока»

    Кандидат на пост канцлера Германии Алиса Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток». В экспертной среде полагают, что политик не в силах реализовать свое обещание. Однако именно эта риторика способна заставить немцев поставить перед властями вопрос о необходимости возобновления поставок российских энергоресурсов. Подробности

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    Как «особые эшелоны» штурмовиков породили легенду о «Батальоне Славы»

    Ровно 80 лет назад, 14 января 1945 года, произошло событие, за которое десятки советских бойцов немедленно получили ордена Славы. Возможно, именно это стало основой легенды о «Батальоне Славы», получившей известность после Великой Отечественной. Речь идет о первом успешном применении так называемых особых батальонов. Зачем они были созданы и как себя показали? Подробности

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    Зачем Трампу нужны срочные переговоры с Путиным

    «Сразу после инаугурации Трампа состоится телефонный разговор между лидерами. Начнется дипломатическое взаимодействие на рабочем уровне». Такими словами эксперты комментируют звучащие из Вашингтона заявления о возможных переговорах между руководителями России и США. Действительно ли личная встреча президентов двух стран возможна в текущих условиях? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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