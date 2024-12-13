Польша активировала авиацию из-за «ударов России по Украине»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Оперативное командование родов Вооруженных сил Польши подтвердило, что в ответ на предполагаемую активность России в небо была поднята авиация, сообщает РИА «Новости». В Польше утверждают, что российские удары с применением крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников, по объектам на Украине привели к началу действий военной авиации в польском воздушном пространстве.

Согласно сообщению, оперативный командующий ВС Польши задействовал все доступные силы и средства. Были активированы дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки перешли в состояние повышенной готовности. Меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с уязвимыми территориями.

Польские военные подчеркнули, что оперативное командование внимательно отслеживает ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша повысила готовность своих ПВО в ответ на напряженную ситуацию на Украине. Польша ранее поднимала свои самолеты в воздух в ответ на активность российской авиации. Польша также поднимала истребители в воздух из-за активности дальней авиации России.