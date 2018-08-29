Украинский фильм о войне в Донбассе выдвинут на «Оскар»

Министерство культуры Украины сообщило, что фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс» выдвинут на «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке».

Соответствующее решение было принято оскаровским комитетом 29 августа 2018 года.

«Украинский оскаровский комитет объявил фильм, который будет выдвинут от Украины на «Оскар»: им стал фильм «Донбасс» Сергея Владимировича (Лозницы). Лента будет выдвинута на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке», – сообщил минкульт на своей странице в Facebook.

В мае за режиссуру фильма «Донбасс» Лозница получил приз 71-го Каннского фестиваля.