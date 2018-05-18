Украинский фильм о войне в Донбассе получил награду Каннского фестиваля

Украинский режиссер Сергей Лозница получил награду во второй по значимости программе 71-го Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» за фильм «Донбасс».

«Приз за лучшую режиссуру Каннского конкурса «Особый взгляд» получил Сергей Лозница, фильм «Донбасс», – написал в своем Facebook директор компании Arthouse Traffic, сопродюсер фильма Денис Иванов.

Лозница не смог присутствовать лично на церемонии объявления лауреатов, сообщает «Интерфакс». От его имени зачитали обращение, в котором он выступил в поддержку режиссера Олега Сенцова, находящегося в российской тюрьме. После обращения прозвучали аплодисменты.

Согласно описанию фильма «Донбасс», действие происходит на востоке Украины, где «сражаются украинская армия, российские войска и другие военные формирования» на фоне социального упадка и преступлений. Украинское Госкино выделило Лознице госфинансирование на этот фильм.

Напомним, в апреле украинский режиссер Сергей Лозница в интервью британскому СМИ назвал россиян необразованными людьми с «преступными умами».