В России испытали биоморфное судно-беспилотник

Ученые Нижегородского университета им. Лобачевского испытали биоморфное автономное судно «Тунец», предназначенное для подводных исследований, сообщил заместитель проректора по научной работе Август Ли.

«Судно представляет собой роботизированную автономную платформу в виде рыбоподобного робота, имеющего различные модули датчиков, которые могут меняться в зависимости от конкретной задачи, в частности, мониторинга заданных характеристик целевого подводного района. Проект находится на стадии прототипа опытного образца, мы завершили испытания судна в лабораторных условиях», – передает ТАСС слова Ли.

Он отметил, что особенностью «Тунца» является его биоморфность, что позволяет минимально влиять на окружающую экосистему.

Минимальный размер робота составляет около метра и –в зависимости от задач – он может быть увеличен до размера акулы.

«В планах создать более масштабный опытный образец, способный работать на больших глубинах, а также разработать новый тип двигателя, основанных на «умных» материалах, например, пьезоэлектрических материалах, ферромагнитных жидкостях, которые могут трансформировать структуру при внешнем воздействии. Это позволит существенно снизить гидроакустические шумы и, предположительно, увеличить автономность работы», – добавил Ли.

Напомним, 24 августа Минобороны получило патент на глубоководного арктического робота «Айсберг».