Турция в пику США отказалась от вестернов

На фоне обострения отношений с США турецкая государственная телерадиокомпания TRT исключила из своей программы фильмы о ковбоях.

Вестерны телеканал TRT показывал каждое воскресное утро в течение нескольких десятилетий. На прошлой неделе вместо фильма о ковбоях был показан турецкий фильм, передает РИА «Новости».

В программе передач на 2 сентября также значится турецкий фильм, а рубрика «Вестерн» исчезла совсем.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сравнивал американскую политику с ковбойскими фильмами.

В начале августа президент США Дональд Трамп объявил об увеличении пошлин на сталь и алюминий из Турции, после чего курс турецкой лиры рухнул до исторического минимума. В ответ Турция удвоила пошлины на ввоз в страну 22 видов товаров из США на общую сумму 533 млн долларов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении отношений Турции с США.