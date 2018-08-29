Тренер Нурмагомедова расхвалил Макгрегора

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес назвал его соперника, ирландца Конора Макгрегора, лучшим бойцом в стойке.

«Считаю Конора лучшим бойцом в стойке во всем UFC. Он всегда расслаблен, знает, как читать соперника, как вывести того из себя», – сказал Мендес, передает Sport24.

Он добавил, что у них не хватит времени, чтобы «подготовить Хабиба к бою в стойке с Конором». «Мы должны драться, используя наши сильные стороны. Это классический бой борца с ударником. При этом оба могут и драться, и бороться, просто Конор сильнее в одном компоненте, а Хабиб – в другом», – отметил он.

Поединок за титул чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

Сообщалось, что Нурмагомедов получит за поединок с Макгрегором рекордный гонорар. Стоимость билетов на бой начинается от 205 долларов.