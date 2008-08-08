Выяснилось, сколько получают мировые звезды за час

Портал Business Insider подсчитал почасовую «зарплату» звезд кино и шоу-бизнеса и миллиардеров.

Актер Джордж Клуни занял первое место рейтинга с почасовой зарплатой в размере 27 тыс. 283 долларов, передает РИА «Новости».

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер заняла второе место с оплатой 19 тыс. 006 долларов в час. Актер Дуйэн Джонсон замкнул тройку с окладом в 14 тыс. 155 долларов в час.

Далее в списке идут актриса Эллен Дедженерес (9 тыс. 988 долларов), баскетболист Леброн Джеймс (9 тыс. 760 долларов) и певицы Тейлор Свифт (9 тыс. 132 долларов) и Бейонсе (6 тыс. 849 долларов).

В рейтинге миллиардеров первую строчку с подавляющим отрывом занял глава компании Amazon Джефф Безос, который зарабатывает 4 млн 474 тыс. 885 долларов в час. Основатель Facebook Марк Цукерберг занял вторую строчку с показателем в 1 млн 712 тыс.328 долларов.

Напомним, в июле основатель компании Amazon Джефф Безос был признан богатейшим человеком в современной истории. Его состояние превысило отметку в 150 млрд долларов.